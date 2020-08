“Ripenso a quelle ore impegnative per tutti, per noi ma soprattutto per la popolazione e al dolore per i morti, per le persone che non ci sono più. Dei terremoti si ricordano le sofferenze, le case si ricostruiscono per fortuna, anche se lentamente, ma per chi rimane sotto le macerie non si può fare più nulla, solo continuare a farlo vivere nel ricordo di ognuno di noi e dei familiari”. A 4 anni dal terremoto del Centro Italia che devastò Amatrice e i Comuni limitrofi, causando 299 morti e 388 feriti, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ricorda con l’Adnkronos le vittime di quella catastrofe e aggiunge: “Noi in quel terremoto abbiamo perso una collega molto brava, esperta di terremoti, era di Amatrice ed era lì con la madre, fu estratta morta un paio di giorni dopo la scossa”.

Fonte