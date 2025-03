Terremoto alle Isole Egadi: scossa di magnitudo 4.0 avvertita a Trapani e Palermo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle Isole Egadi, in provincia di Trapani, il 15 marzo 2025, alle 21:45. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri e le coordinate geografiche dell’epicentro sono 38.0440 di latitudine e 12.2780 di longitudine, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata avvertita in diverse località della Sicilia occidentale, inclusi Trapani, Marsala, Sciacca e Palermo.

Residenti di città con almeno 50mila abitanti, come Trapani e Marsala, hanno confermato di aver percepito il terremoto, specialmente ai piani alti degli edifici. Non sono stati riportati danni significativi a persone o beni. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione per escludere eventuali criticità. Alcuni cittadini hanno segnalato chiaramente la percezione della scossa, in particolare nell’area di Trapani e nei comuni vicini.

Questo terremoto arriva dopo una serie di lievi scosse che hanno interessato l’Italia meridionale nelle settimane precedenti, e gli esperti dell’INGV continuano a seguire l’andamento sismico della zona. Nonostante l’allerta, al momento, non si registrano danni rilevanti. Le amministrazioni locali rimangono vigili e pronte ad intervenire se necessario, avvisando la popolazione di aggiornamenti e misure di sicurezza.

In sintesi, l’evento sismico ha causato solo apprensione tra i residenti, senza conseguenze gravi da segnalare.