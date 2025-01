Terremoto ai Campi Flegrei di Napoli: Magnitudo 3.0 e Panico sui Social

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata ai Campi Flegrei, a Napoli, il 17 gennaio 2025, alle 17.53, secondo quanto comunicato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Questo evento sismico fa parte di uno sciame che dura da mesi, creando preoccupazione tra la popolazione locale. La scossa ha avuto una profondità di 2 km, rendendola avvertita chiaramente non solo nei Campi Flegrei ma anche nelle aree limitrofe, con segnalazioni provenienti da Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte Procida e Marano di Napoli. Fortunatamente, non sono stati riportati danni né a persone né a cose, ma molti residenti hanno manifestato paura, alcuni decidendo di scendere in strada per precauzione.

La scossa di magnitudo 3.0 non è stata l’unico evento sismico della giornata; poco prima infatti era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 1.6, confermando la presenza di uno sciame sismico di origine bradisismica nella zona. Gli utenti sui social media hanno reagito attivamente all’evento, condividendo le loro esperienze e segnalando il forte tremore. Frasi come “Aiuto, è stato fortissimo” e riferimenti a come il terremoto fosse avvertito a lavoro o a casa hanno caratterizzato le interazioni sui social.

Nonostante la situazione di allerta, le autorità non hanno ricevuto segnalazioni di danni, il che ha contribuito a mantenere un certo livello di tranquillità tra i residenti. Tuttavia, l’ansia generata da questi eventi ha portato molte persone a sentirsi insicure, evidenziata anche da descrizioni del fenomeno, come quella di “ballare discretamente” a Fuorigrotta.

In sintesi, mentre il territorio dei Campi Flegrei continua a essere monitorato e gli abitanti si mostrano vigili, la scossa di magnitudo 3.0 ha riacceso l’interesse su un fenomeno sismico che non accenna a diminuire, portando la popolazione a essere sempre più attenta ai segnali della terra.