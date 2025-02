Terremoto a Santorini, vacanze estive a rischio? Ecco cosa sapere

Santorini è una delle principali mete turistiche in Europa, ma recentemente è stata colpita da un intenso sciame sismico, destando preoccupazione tra turisti e residenti. Dopo la prima scossa di magnitudo 3 del 27 gennaio, si è verificato un terremoto di magnitudo 5.1 due giorni dopo, causando allerta e fuggi-fuggi generale. Le strade sono deserte, le scuole chiuse e il porto è affollato da chi cerca di tornare ad Atene. Gli esperti stanno monitorando la situazione e stanno cercando di tutelare la popolazione da possibili crolli. Non è chiaro se i terremoti siano legati al vulcano di Santorini o a una faglia sottomarina. Gli sciami sismici sono difficili da prevedere e potrebbero continuare, ma non sembra prevedibile un evento di grandi dimensioni imminente.

Chi ha prenotato un viaggio a Santorini deve mantenere la calma. È consigliabile valutare la situazione e decidere razionalmente se annullare o meno, senza lasciarsi prendere dal panico. Chi ha organizzato il viaggio tramite un’agenzia dovrebbe contattarla per consigli su possibili annullamenti o modifiche. Molti contratti prevedono assicurazioni per annullamenti per cause di forza maggiore. Chi ha prenotato autonomamente dovrebbe controllare le politiche di cancellazione delle varie compagnie. Inoltre, è utile avere un’assicurazione di viaggio che copra emergenze come catastrofi naturali.

Per ulteriori informazioni, è raccomandato consultare siti come “Viaggiare Sicuri”, del Ministero degli Affari Esteri, che offrono aggiornamenti sulla situazione e indicazioni pratiche per affrontare emergenze.