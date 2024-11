Terremoto a Palombara Sabina: Scossa di Magnitudo 2.5, Sindaco Chiude Urgentemente le Scuole

Il 19 novembre 2024, Palombara Sabina, un comune in provincia di Roma, ha subito una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 alle 14:14, con una profondità di circa 9 chilometri, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita da diversi residenti, ma non si sono registrati danni a cose o persone. Molti cittadini hanno condiviso l’esperienza sui social media, con alcuni che hanno descritto il terremoto come di breve durata, evidenziando che è stato percepito chiaramente in zona.

In seguito all’evento sismico, il sindaco ha emesso un’ordinanza urgente per chiudere tutte le scuole del comune mercoledì 20 novembre, come misura precauzionale per garantire la sicurezza degli alunni e degli edifici scolastici. L’amministrazione ha sottolineato l’importanza di effettuare verifiche per accertare l’assenza di pericoli all’interno delle scuole. Fino a quando non saranno completate le verifiche tecniche, non si svolgeranno attività didattiche. La chiusura delle scuole è stata giustificata con l’esigenza di tutelare l’incolumità degli studenti e delle strutture comunali.

È stato anche chiarito che per l’Istituto Alberghiero di Palombara Sabina si affideranno alle strutture sovracomunali per le verifiche di sicurezza. L’amministrazione ha stabilito di evacuare e interrompere le attività in tutti gli edifici comunali, inclusi gli uffici e la palestra “Roberto Stefoni”, come precauzione immediata in risposta al sisma.

Questa scossa segue un altro terremoto, di magnitudo 4, che ha colpito il Molise solo dieci giorni prima. La decisione di chiudere le scuole e interrompere le attività comunitarie evidenzia l’attenzione e la cautela dell’amministrazione locale nel garantire la sicurezza della popolazione. Le misure di emergenza come queste sono comuni in situazioni di rischio sismico, al fine di prevenire potenziali eventi dannosi e garantire la tranquillità dei cittadini.