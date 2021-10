La mattina del 30 ottobre 2016 Vincenzo Bianconi si stava vestendo quando la scossa “terribile”, fece sussultare la sua casa. Lui era al secondo piano, moglie e figli dormivano per precauzione su un materasso al pianoterra. “C’è stato un boato tremendo che si faceva ogni secondo più forte, avete presente come quando si gira il volume di una radio al massimo e ti scoppiano i timpani. Tremava tutto, non finiva mai>. Poi la corsa fuori casa, in pigiama. Norcia, la cittadina umbra con le mura di cinta a forma di cuore, era avvolta in una nube gialla che copriva anche il sole. Ore 7,40: la chiesa di Santa Chiara non c’era più. L’ Auditorium di San Francesco, distrutto. Ma l’albergo, Palazzo Seneca, il cinquecentesco hotel di Vincenzo e della sua famiglia considerato uno dei più belli al mondo con tanto di bilblioteca, libri antichi e stanza segreta, era ancora in piedi: ospiti e personale erano vivi. Vincenzo Bianconi, sesta generazione di albergatori, torna a parlare di quella giornata a distanza di cinque anni esatti. E torna a parlare di quell’estate da incubo. Del terremoto che ad agosto aveva distrutto Amatrice lasciando sotto le macerie 330 persone. E che nei mesi a seguire aveva continuato a martoriare con il suo sciame sismico altre zone del centro Italia, ultima e potentissima la scossa 6,4 di quella mattina di fine ottobre.

Oggi Vincenzo come sta?

“Di lusso. E lo dico perché nella mia famiglia e in tutte quelle di Norcia non ci sono stati morti da piangere. Ma è stata dura…anche se da tutta questa tragedia l’elemento positivo è stata la resilienza. Mia, di mio fratello, dei miei genitori e di tanti miei concittadini. Volevamo andare avanti e lottare per il futuro, dimostrare a tutti che la nostra comunità era ancora in piedi, che reagiva e combatteva per non morire”.

Quando ha riaperto il suo hotel?

“Pochi mesi dopo il terremoto, appena la zona rossa fu spostata dieci metri più in là dall’entrata dell’albergo. Ma a Norcia la mia famiglia ha altri 3 alberghi e 3 ristoranti. Quelli invece sono stati delocalizzati. Spostati altrove in attesa che vengano ristrutturati i locali originari. Insomma, smaltito lo choc ci siamo subito rimessi in moto. E lo abbiamo fatto con due iniziative. La prima è stata una seconda inaugurazione del Seneca, chiamando a raccolta giornalisti e agenti di turismo compreso quelli di Virtuos, network che ogni anno stila una classifica degli hotel più belli al mondo. E poi anche i produttori della zona con i loro prodotti. Abbiamo fatto anche un video per esaltare il territorio e la nostra voglia di rinascita. E sa cosa è successo? Che Virtuoso ci ha messo in classifica. Sesto posto, prima di noi il Peninsula di Bangkok e il Mandarin di Singapore.

La seconda iniziativa post terremoto?

“Creare delle associazioni che inglobassero le istanze e le necessità di tutti i cittadini. Abbiamo creato con altri imprenditori Arca, una associazione che ha fatto raccolta di fondi per aiutare la comunità. Nel comitato c’è lo spaccato di Norcia: il parroco, un rappresentante degli studenti, degli imprenditori, delle associazioni. Abbiamo appena creato due campetti per i ragazzini”.

Questo sarà il week end di Halloween, a Norcia c’è turismo?

“Il Mio hotel è al completo: ci sono americani, inglesi, belgi e francesi, Per fortuna già dalla scorsa estate abbiamo avuto un forte incremento di italiani. In autunno abbiamo avuto tanto stranieri. Certo prima del terremoto le strutture ricettive di Norcia contavano 3.500 posto letto. Oggi siamo solo a 400. Anche il ristorante dell’albergo è sold out”.

E parliamo di un ristorante stellato

“Sì. Si chiama la “Vespasia” che era di Norcia ed era la moglie dell’imperatore di Vespasiano. Una stella Michelin. Oggi dopo il terremoto abbiano due nuovi chef, uno è un trentenne Fabio Cappiello che sta con noi da 17 anni e ha fatto la gavetta in cucina, l’altra è Fumiko Sakai, giapponese in Italia da 25 anni con esperienza in grandi cucine come quella di Gennarino Esposito. Ora aspettiamo di vedere se a novembre ci verrà confermata nuovamente la stella Michelin. Ma il terremoto e anche la brutta pagina del covid ci hanno insegnato a pensare una cucina diversa. Chiediamo ai nostri ospiti di prenotare e scegliere 24 ore prima il menu, così non sci sono sprechi, la materia prima è sempre fresca di giornata e i nostri piccoli produttori, da cui ci riforniamo, non ci stressano”.

Come sta andando la ricostruzione a Norcia?

“A rilento nei primi anni, un po’ meglio nell’ultimo. Qui da noi sono cadute giù tutte le chiese. Alcune scuole sono rimaste danneggiate e i palazzi , molti hanno subito danni ma non sono crollati. Mio padre Carlo, che ha 78 anni ed è il motore della famiglia, non vede l’ora che il suo gioiello, il ristorante il Granaro dai più antichi d’Italia, nel 1850 già esisteva, venga riportato nel centro della città. Ora è delocalizzato. Si spera che per la prossima primavera la ristrutturazione sarà finita. Non vediamo l’ora di inaugurarlo di nuovo. Credo che il terremoto a noi di Norcia abbi lasciato la rabbia di chi chi non vuole mollare. Anzi di chi vuole andare avanti senza guardare al passato ma costruendo un futuro ancora migliore”.