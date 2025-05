Terremoto 2.6 ai Campi Flegrei: paura a Napoli

Il 23 maggio, un terremoto di magnitudo 2,6 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nella zona di Monte Nuovo. La scossa, avvertita alle 12:44, ha generato forti boati e leggeri tremori, riscontrati da molti residenti di Pozzuoli e di quartieri di Napoli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato l’evento, mentre la popolazione è rimasta in allerta, sebbene non siano stati segnalati danni o feriti.

Nei gruppi Facebook locali, gli utenti hanno condiviso impressioni in tempo reale, descrivendo l’esperienza come simile a un’esplosione e segnalando un forte rumore. Nonostante l’apprensione, i post indicano che non ci sono stati danni strutturali. La Protezione civile resta in attesa di comunicazioni ufficiali.

Negli ultimi giorni, l’attività sismica nella zona è stata intensa: tra il 12 e il 18 maggio si sono registrate 151 scosse, inclusi due sciami sismici con magnitudini fino a 4,4. Tuttavia, il fenomeno del bradisismo nella regione sembra mantenersi stabile, con rilevamenti di un sollevamento del suolo di circa 15 millimetri al mese e temperature costanti delle fumarole di Pisciarelli intorno ai 97 °C.

