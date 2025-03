Terremoti tra Sanremo e Imperia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata la sera del 18 marzo 2025 nell’entroterra di Nizza, Francia, avvertita in diverse località della Liguria occidentale, tra cui Sanremo, Ventimiglia e Imperia. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri e ha provocato paure tra la popolazione, ma non ci sono stati danni. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in alcuni comuni liguri, con segnalazioni di residenti che l’hanno percepito nei piani alti degli edifici.

In Francia, l’area più colpita è stata quella compresa tra Mentone, Monaco e Nizza, dove alcuni residenti sono scesi in strada per precauzione. La prefettura di Nizza ha avviato controlli di sicurezza, ma non sono stati segnalati danni. Questo evento sismico rappresenta il più forte registrato nella regione negli ultimi anni, superando un’altra scossa di magnitudo simile avvenuta nel 1995. Altri eventi significativi negli ultimi anni includono un terremoto del 2006 nella zona di Dolceacqua e una scossa impercettibile di magnitudo 1.1 registrata recentemente nella stessa area.

Mentre le autorità continuano a monitorare la situazione, la popolazione rimane allerta e preoccupata per possibili dopo scosse. Gli eventi sismici in questa regione non sono rari, ma la percezione di questa scossa ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle strutture e sul benessere della comunità locale.