mercoledì – 14 Gennaio 2026
Attualità

Terremoti nei Campi Flegrei

Da stranotizie
Terremoti nei Campi Flegrei

Due scosse di terremoto sono state avvertite nella zona dei Campi Flegrei, intorno alle ore 9.03. La prima scossa ha raggiunto una magnitudo di 2.5, mentre la seconda ha avuto una magnitudo di 2.2 con una profondità di 2 km. I movimenti tellurici sono stati percepiti distintamente dalla popolazione in diverse zone dei Campi Flegrei, in particolare a Pozzuoli, Agnano e Quarto.

Secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano, il sisma ha avuto epicentro nella parte alta di Pozzuoli, in prossimità del parco urbano attrezzato, e una profondità di circa 3 chilometri. Le scosse, ravvicinate tra loro, sono state distinte e avvertite chiaramente dai residenti. La zona interessata è stata quindi Pozzuoli, Agnano e Quarto, dove la popolazione ha percepito i movimenti tellurici in modo chiaro.

