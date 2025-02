Terremoti in Serie a Siena: Magnitudo 3.1 e Chiusa delle Scuole

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata vicino a Siena intorno alle 19:11 di oggi, 2 febbraio. L’epicentro è stato localizzato a 5 chilometri a nord-ovest di Monteroni d’Arbia, a una profondità di sei chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente nel capoluogo toscano e nelle aree circostanti, seguita da lievi scosse di assestamento. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato l’accaduto sui social, avvertendo la popolazione.

In mattinata, sempre nella stessa area, erano state registrate altre due scosse di magnitudo 2.0, la prima alle 6:23 e la seconda alle 11:42. Dopo la scossa principale, si sono verificate altre due scosse minori: una alle 19:17 (magnitudo 2.3) e una alle 19:34 (magnitudo 2.5). Non ci sono notizie di danni a persone o cose; vigili del fuoco e protezione civile stanno effettuando accertamenti per verificare eventuali danni. Il sindaco di Monteroni d’Arbia ha invitato i cittadini a segnalare danni o richieste di intervento.

L’ultima scossa simile a quella di oggi era avvenuta l’8 febbraio 2023, con una magnitudo di 3.5, che aveva spinto molte persone a scendere in strada. Questa volta, però, non si sono registrati panico o fughe. Le scuole di Siena e Monteroni d’Arbia resteranno chiuse lunedì 3 febbraio per eseguire verifiche strutturali sugli edifici scolastici, come comunicato dal sindaco di Siena, Nicoletta Fabio.