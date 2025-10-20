Terremoti ai Campi Flegrei, torna l’allerta per Napoli

La terra ha tremato nuovamente ai Campi Flegrei. Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo mezzanotte, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 con epicentro tra Solfatara e Pisciarelli. Il sisma, a soli 2 chilometri di profondità, è stato avvertito in vari quartieri di Napoli, come Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, e nei comuni vicini di Pozzuoli e Bacoli.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano, nella stessa notte si è verificato un nuovo sciame sismico, con circa 40 scosse registrate. L’evento più significativo è stato quello delle 00.59. La direttrice Lucia Pappalardo ha confermato che il sollevamento del suolo nella zona continua con una velocità media di circa 15 millimetri al mese.

Pappalardo ha inoltre evidenziato che la sismicità resta elevata, ma che le magnitudo delle scosse è complessivamente diminuita. Tuttavia, si è registrato un aumento del flusso di CO₂, che supera le 5.000 tonnellate al giorno nella zona della Solfatara. La percezione delle scosse può variare all’interno della caldera, dato che il sottosuolo è molto eterogeneo.

La recente attività sismica ha colpito aree già note per precedenti eventi. Non ci sono cambiamenti significativi nello stato del vulcano, ma è raccomandata la massima attenzione scientifica. Sono stati installati nuovi sensori sismici per un migliore monitoraggio dell’area. Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire i canali ufficiali dell’INGV e della Protezione Civile mentre prosegue la sorveglianza.