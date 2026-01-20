TerraMaster ha presentato il nuovo D1 SSD Pro, un enclosure per SSD NVMe M.2 compatibile Thunderbolt 5, progettato per il pubblico professionale. Il prodotto è già disponibile su Amazon e, per le prime due settimane dal lancio, è possibile ottenere uno sconto del 15% tramite coupon.

Il TerraMaster D1 SSD Pro sfrutta appieno la banda Thunderbolt 5 da 80 Gbps, offrendo velocità reali che arrivano fino a 7.061 MB/s in lettura e 6.816 MB/s in scrittura. Ciò consente di trasferire un file da 6 GB in circa un secondo, vantaggio concreto per chi lavora con video 4K e 8K, fotografie ad altissima risoluzione o grandi dataset.

Il D1 SSD Pro ha un’architettura dual-chip certificata Intel, che abbina il controller Thunderbolt Intel JHL9480 al bridge JMS583, garantendo compatibilità nativa non solo con Thunderbolt 5, ma anche con Thunderbolt 4 e 3, oltre al pieno supporto USB4 e USB 3.x. Il risultato è un enclosure stabile e versatile, utilizzabile senza problemi su Mac, PC Windows, workstation mobili e dispositivi compatibili USB-C.

All’interno trova posto un singolo SSD M.2 2280 NVMe, compatibile con unità