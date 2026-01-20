13.4 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Spettacolo

TerraMaster D1 SSD Pro

Da stranotizie
TerraMaster D1 SSD Pro

TerraMaster ha presentato il nuovo D1 SSD Pro, un enclosure per SSD NVMe M.2 compatibile Thunderbolt 5, progettato per il pubblico professionale. Il prodotto è già disponibile su Amazon e, per le prime due settimane dal lancio, è possibile ottenere uno sconto del 15% tramite coupon.

Il TerraMaster D1 SSD Pro sfrutta appieno la banda Thunderbolt 5 da 80 Gbps, offrendo velocità reali che arrivano fino a 7.061 MB/s in lettura e 6.816 MB/s in scrittura. Ciò consente di trasferire un file da 6 GB in circa un secondo, vantaggio concreto per chi lavora con video 4K e 8K, fotografie ad altissima risoluzione o grandi dataset.

Il D1 SSD Pro ha un’architettura dual-chip certificata Intel, che abbina il controller Thunderbolt Intel JHL9480 al bridge JMS583, garantendo compatibilità nativa non solo con Thunderbolt 5, ma anche con Thunderbolt 4 e 3, oltre al pieno supporto USB4 e USB 3.x. Il risultato è un enclosure stabile e versatile, utilizzabile senza problemi su Mac, PC Windows, workstation mobili e dispositivi compatibili USB-C.

All’interno trova posto un singolo SSD M.2 2280 NVMe, compatibile con unità

Articolo precedente
Tecnologia: i migliori gadget al CES
Articolo successivo
Nuovi farmaci approvati in Europa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.