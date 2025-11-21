9.6 C
Terra di Lavoro, sicurezza e ordine pubblico

Terra di Lavoro, sicurezza e ordine pubblico

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella prefettura del capoluogo di Terra di Lavoro. Erano presenti il capo di gabinetto del ministro, Maria Teresa Sempreviva, il capo della polizia, Vittorio Pisani, il prefetto, Lucia Volpe, il presidente della provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, il commissario straordinario di Caserta, Antonella Scolamiero, e i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Il tavolo ha fatto il punto della situazione sulla sicurezza nella provincia, con una disamina approfondita sul comune capoluogo. Sono state analizzate le progettualità relative alla “Terra dei fuochi” e le iniziative avviate negli ultimi mesi in attuazione della direttiva del ministro dell’Interno in materia di prevenzione e sicurezza urbana. Tra gli altri temi, sono stati esaminati i risultati delle operazioni ad “Alto impatto”, intensificate di recente ed estese ai territori di Caserta, Aversa e Santa Maria Capua Vetere.

Nell’ultimo trimestre sono stati avviati controlli straordinari congiunti da parte degli enti preposti all’attività di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro in sinergia con le forze di polizia nei comparti dell’edilizia, della logistica e dell’agricoltura, per tenere monitorato il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altro focus ha riguardato i dati sui provvedimenti interdittivi antimafia e le misure di prevenzione collaborativa, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa del Codice antimafia che prevede l’interdittiva “temperata”.

