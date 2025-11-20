Terni Volley Academy acquista Ovidiu Darlaczi

La Terni Volley Academy ha ingaggiato lo schiacciatore rumeno Ovidiu Darlaczi, nato nel 1999. Darlaczi è alto 202 cm e pesa 92 kg, con una capacità di salto a 352 cm e una capacità di muro a 330 cm.

Ha giocato per diverse squadre, tra cui la CVM Tomis Constanța, la UV Timișoara, il Tricolorul LMV Ploiesti, il CSA Steaua București, l’ACS Volei Municipal Zalău, il CS Arcada Galați, il CSM Constanța, il TS BBTS Bielsko-Biała e l’OK Dubočica.

La Terni Volley Academy ringrazia Andrea Di Giunta per l’impegno e la professionalità dimostrata, poiché il giovane schiacciatore proseguirà la sua avventura sportiva in un altro club.