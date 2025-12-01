Terni: tasse al massimo, servizi al minimo

Il sindaco Bandecchi aveva annunciato che sarebbe stato l’anno del sollievo fiscale per Terni. Tuttavia, la realtà è opposta, poiché le aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Imu rimangono al massimo consentito per legge, senza nessuna riduzione, agevolazione o rimodulazione.

Secondo Roberto Pastura, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, la pressione fiscale complessiva resta tra le più alte d’Italia a causa della manovra fiscale voluta dalla Regione di centrosinistra. I cittadini di Terni inizieranno a subire gli effetti di questa manovra già nella busta paga di gennaio.

Pastura riconosce l’importanza del gettito derivante da Irpef e Imu per garantire i servizi comunali essenziali, ma sostiene che non si possono chiedere tasse al massimo quando i servizi offerti sono al minimo. Servizi come il sociale, il trasporto per disabili, il sostegno alla genitorialità, i servizi per le famiglie e per le persone con disabilità, e il commercio sono settori in cui i servizi sono carenti.

Pastura ritiene necessario dare almeno un segnale politico, una scelta piccola ma significativa, sostenibile e possibile, per ridurre la pressione fiscale e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Non si tratta di un colpo di teatro, ma di un gesto di serietà amministrativa e di visione.