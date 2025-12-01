7.5 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Economia

Terni: tasse al massimo, servizi al minimo

Da stranotizie
Terni: tasse al massimo, servizi al minimo

Il sindaco Bandecchi aveva annunciato che sarebbe stato l’anno del sollievo fiscale per Terni. Tuttavia, la realtà è opposta, poiché le aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Imu rimangono al massimo consentito per legge, senza nessuna riduzione, agevolazione o rimodulazione.

Secondo Roberto Pastura, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, la pressione fiscale complessiva resta tra le più alte d’Italia a causa della manovra fiscale voluta dalla Regione di centrosinistra. I cittadini di Terni inizieranno a subire gli effetti di questa manovra già nella busta paga di gennaio.

Pastura riconosce l’importanza del gettito derivante da Irpef e Imu per garantire i servizi comunali essenziali, ma sostiene che non si possono chiedere tasse al massimo quando i servizi offerti sono al minimo. Servizi come il sociale, il trasporto per disabili, il sostegno alla genitorialità, i servizi per le famiglie e per le persone con disabilità, e il commercio sono settori in cui i servizi sono carenti.

Pastura ritiene necessario dare almeno un segnale politico, una scelta piccola ma significativa, sostenibile e possibile, per ridurre la pressione fiscale e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Non si tratta di un colpo di teatro, ma di un gesto di serietà amministrativa e di visione.

Articolo precedente
Francesco Mariotti: da calciatore a frate in Italia
Articolo successivo
Città ideale: una scuola la sogna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Cristina Plevani sotto attacco in Italia

Business travel in Italia

Gufo a Genova

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.