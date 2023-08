Terni, sindaco Bandecchi contro consigliere: rissa sfiorata – Video

“Le porto via tutti i denti dalla bocca…”. Alta tensione nel Consiglio comunale di Terni, con una rissa sfiorata oggi 28 agosto 2023 tra il sindaco Stefano Bandecchi e un consigliere di Fratelli d’Italia. Il sindaco si avvicina minaccioso al consigliere d’opposizione Orlando Masselli e la seduta viene sospesa. “Sinceramente proverei vergogna ad essere nei panni dell’opposizione e a sentire le minchiate che ho sentito… Lei ha gestito la cassa per 5 anni, si deve vergognare di dire che servono i soldi oggi…”, dice Bandecchi. “Continui a ridere… le porto via tutti i denti dalla bocca”, aggiunge il sindaco nel botta e risposta documentato dai video. Lo scambio prosegue, il sindaco si alza e si dirige verso il consigliere prima di essere bloccato.

“Prendo atto della totale incapacità della minoranza di sottostare al regolamento e di rispettare il ruolo della presidenza che è chiamata ad applicarlo. Così come la non accettazione delle decisioni della maggioranza democraticamente eletta dai cittadini”, dichiara la presidente del Consiglio comunale Sara Francescangeli.

“La decisione di abbandonare l’aula facendo di fatto decadere tutti gli atti iscritti all’ordine del giorno perché presentati dalla minoranza stessa – prosegue la presidente – è grave ed arriva al termine di una mattinata di tensioni alimentate e provocate dalle opposizioni. Ho avvertito questo clima anche nei miei confronti, ogni mia decisione è stata presa come un attentato alla democrazia dell’aula, mentre ho solo applicato il regolamento che dà potere al presidente di decidere sia su eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dei consiglieri comunali sia sulla prosecuzione dei lavori medesimi”, aggiunge.

“Dopo la sospensione dei lavori conseguente al battibecco tra il sindaco e il gruppo di Fdi ho deciso che ci fossero tutte le condizioni per proseguire in quanto ho constatato che in aula il clima si era rasserenato pur rimanendo le legittime posizioni su quanto accaduto.

“Una decisione, la mia, dettata anche dal buon senso e dalla volontà di rendere produttiva la seduta che fino a quel momento si era occupata solo di tre punti, seppur rilevanti. Mi auguro che presto in aula torni un clima sereno e costruttivo e che l’opposizione partecipi alla vita amministrativa nel ruolo che hanno deciso gli elettori”, conclude.