Sette anni e due mesi per il tossicodipendente che aveva venduto per 15 euro un mix di acqua e metadone a Gianluca e Flavio, morti la stessa notte a Terni e ritrovati senza vita dai genitori nei loro rispettivi letti, in una tragica mattinata dello scorso luglio.

Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup di Terni, Simona Tordelli, ha letto la sentenza per Aldo Maria Romboli, 41enne, una vita nel tunnel della droga, che aveva ceduto ai due studenti di 15 e 16 anni parte del metadone ricevuto dal Serd, dov’era in cura. L’imputato era stato arrestato in seguito al decesso dei due adolescenti ed è andato a processo dopo avere scelto il rito abbreviato, per rispondere della cessione della sostanza e della morte dei due ragazzini. Proprio questo aspetto, se sia stata proprio quella miscela a uccidere i due adolescenti, è stato al centro dell’udienza di ieri.

Il giudice ha rimandato in sede civile il risarcimento delle famiglie, stabilendo una provvisionale complessiva di 140mila euro, 20mila per ogni genitore e 10mila per ogni fratello delle vittime.

All’udienza erano presenti i genitori di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, che si sono costituiti parte civile nel procedimento. In aula anche il procuratore di Terni, Alberto Liguori, al fianco del pm Raffaele Pesiri, che ha coordinato le indagini dei carabinieri. La procura, a conclusione del proprio intervento in aula, aveva chiesto 12 anni per l’imputato, ora in comunità a Spello, in provincia di Perugia.

Il tema del consumo di stupefacenti tra i giovani è stato affrontato mercoledì scorso dal procuratore Liguori, nel corso di una sua audizione davanti alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. “Lo shopping giovanile nel mercato delle droghe nel circondario di Terni: tra ‘supermercati e mercato nero del Serd'” il titolo choc della relazione depositata alla commissione bicamerale, nella quale il procuratore descrive punti spaccio davanti alle scuole rivolti a utenti con un’età media di 15 anni. Parla di “due supermercati”, denuncia Liguori che mette in discussione il sistema-Stato sulla capacità di gestione dell’affido del metadone. Farmaco oppioide dato in “affido familiare” a soggetti ritenuti affidabili che poi, emerge dalla relazione del magistrato, utilizzano le boccette ricevute come merce di scambio per procurarsi “vera” droga. Un “mercato nero” del metadone, che trasforma il medicinale in “strumento di morte”.

Sul caso di Flavio e Gianluca, il vertice della procura di Terni, spiega come l’imputato “frequentava il Serd di Terni da 19 anni e da tempo gestiva il metadone in autonomia a casa”. Quello stesso farmaco sostitutivo dell’eroina arrivato nelle mani di Flavio e Gianluca.

“Un tempestivo ed efficace intervento terapeutico di un Serd – chiede non a caso il magistrato – avrebbe potuto incidere sulla condotta criminale di un proprio assistito?”. Insomma, il servizio pubblico avrebbe potuto prevedere la situazione e tagliare i rifornimenti autogestiti a chi poi li ha rivenduti a due ragazzini?

Un aspetto che, a luglio, anche il gip Barbara di Giovannantonio aveva affrontato nell’accordare la misura cautelare per Romboli: “La forte dipendenza da cocaina – scriveva infatti il giudice – impedisce all’indagato una efficace autoregolamentazione nella gestione del rilevante quantitativo” del metadone a sua disposizione.