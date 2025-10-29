Terni celebra Gigi Proietti tra cinema e letteratura

Terni ricorda Gigi Proietti attraverso un evento che unisce letteratura e cinema. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Palasì di Terni ospiterà la nuova edizione del progetto ‘Lo scrittore, il libro, il lettore’, promosso dalla Fuis – Federazione unitaria italiana scrittori, guidata da Natale Antonio Rossi.

Tra i momenti salienti dell’evento, vi sarà un tributo a Gigi Proietti, a cinque anni dalla sua scomparsa. Questo omaggio celebra il grande attore romano, molto legato all’Umbria e al suo pubblico. Maria Cordova, Christian Ginepro e Claudia Tar Catani, volti noti del cinema italiano, parteciperanno a un incontro incentrato sul rapporto tra parola e immagine, esplorando il doppiaggio, la recitazione e la scrittura.

Il programma della manifestazione include incontri, proiezioni e approfondimenti sul connubio tra letteratura e cinema, con la presenza di autori, registi e studiosi. Rossi sostiene che il progetto valorizza il dialogo tra differenti linguaggi creativi e riafferma l’importanza viva della cultura.