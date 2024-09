Terna, riacquisto di oltre 600 mila azioni e conclusione del programma di acquisto

Terna ha comunicato l’acquisto di azioni proprie nell’ambito di un programma di buyback autorizzato. Tra il 16 e il 20 settembre 2024, la società ha acquistato 608.157 azioni ordinarie, equivalenti allo 0,030% del capitale sociale, al prezzo medio di 8,0098 euro per azione. L’importo totale di queste transazioni ammonta a 4.871.245,92 euro. Complessivamente, nell’ambito di questo programma, Terna ha acquistato 998.428 azioni proprie, che rappresentano lo 0,050% del capitale sociale, per un controvalore totale di 7.999.999,09 euro.

Il programma di acquisto, avviato il 4 settembre 2024, si è quindi concluso, avendo raggiunto il limite massimo di acquisto consentito, come già comunicato in un comunicato stampa del 3 settembre 2024. Le azioni acquistate si sommano alle 3.153.420 azioni proprie già in possesso della società. Pertanto, attualmente Terna possiede un totale di 4.151.848 azioni proprie, pari allo 0,207% del capitale sociale. È interessante notare che nessuna delle società controllate detiene azioni della capogruppo Terna.

Nelle contrattazioni di Piazza Affari, l’operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica ha mostrato un modesto incremento dello 0,25% alla chiusura, suggerendo una reazione cauta del mercato rispetto alle recenti attività di buyback. Questi acquisti strategici di azioni proprie riflettono l’intento di Terna di riacquistare quote della propria società, contribuendo così a un possibile incremento del valore azionario e a un maggiore ritorno per gli azionisti.

L’acquisto di azioni proprie può essere visto come un segnale di fiducia nei fondamentali aziendali e una strategia per ottimizzare la struttura del capitale, rendendo l’azienda più attrattiva per gli investitori. La gestione strategica di queste operazioni è cruciale per il consolidamento della posizione di Terna nel mercato energetico e per il mantenimento di una stabilità finanziaria.