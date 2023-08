Terna, intesa con Regione Sardegna su tre importanti interventi per rete elettrica

– Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha ottenuto l’intesa formale della Regione Sardegna per tre importanti interventi che consentiranno di aumentare l’efficienza della rete elettrica regionale e nazionale, favorendo al contempo lo sviluppo e l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: il Tyrrhenian Link -Ramo Ovest; il SACOI 3 e la nuova connessione in cavo a 150 kV CP Terra Mala.

La società parla di uno “step decisivo” che avvia la fase finale dell’iter autorizzativo delle tre opere in corso presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, frutto della proficua collaborazione istituzionale tra Terna e la Regione Sardegna.

Nello specifico, il Tyrrhenian Link – Ramo Ovest, è la tratta di circa 480 km dell’elettrodotto sottomarino da 3,7 miliardi di euro che collegherà Sicilia e Sardegna. Dall’approdo del cavo a Terra Mala, in provincia di Cagliari, i cavi interrati percorreranno prevalentemente strade già esistenti per circa 30 km, lasciando inalterati ambiente e paesaggio, fino ad arrivare a Selargius, dove sarà realizzata la stazione di conversione in aree adiacenti alla già esistente stazione elettrica. I Comuni sardi coinvolti dal passaggio del cavo interrato, tutti ricadenti nell’area metropolitana di Cagliari, sono: Maracalagonis, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Settimo San Pietro e Sinnai.

Il SACOI3 è il nuovo collegamento elettrico a 200 kV che rinnoverà con moderne tecnologie l’attuale cavo marino tra Sardegna, Corsica e Italia peninsulare. L’intervento, per cui Terna investirà 950 milioni di euro, è finalizzato a garantire maggiore stabilità e affidabilità del sistema elettrico, a migliorare la qualità del servizio, l’efficienza della rete e l’integrazione delle fonti rinnovabili. Il progetto prevede una stazione di conversione localizzata in adiacenza all’esistente stazione elettrica di Codrongianos; due cavi terrestri in corrispondenza dell’approdo dei cavi marini a Santa Teresa di Gallura e due cavi marini di collegamento tra la Sardegna approdo di Santa Teresa di Gallura e la Corsica.

La connessione a 150 kV della CP Terra Mala prevede un nuovo cavo interrato di circa 3 km di raccordo tra l’esistente elettrodotto Quartucciu-Villasimius e la futura Cabina Primaria di proprietà del distributore locale. L’intervento permetterà di aumentare la magliatura della rete elettrica del cagliaritano, ovvero di incrementare la qualità del servizio di trasmissione dell’energia dell’area.