Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: "Via alla gara per impianto meno inquinante d'Europa"

“In questo momento stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore. Sarà un impianto all’avanguardia che lo renderà il meno inquinante d’Europa”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il ‘2 Rapporto alla città’ all’Auditorium.

L’impianto tratterà 600mila tonnellate di rifiuti all’anno e sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 200mila famiglie.

Metro di Roma

‘’È partito cantiere dello Metro C a piazza Venezia un’operazione a cuore aperto, ci siamo presi responsabilità di non rimandare nuovamente un’opera decisiva’’ ha detto il primo cittadino. “L’obiettivo è di aprire il cantiere della metro D e di concludere i prolungamenti della A e della B entro il 2030. Sta per essere bandita la gara per la progettazione del prolungamento della metro A da Battistini a Monte Spaccato, mentre a breve affideremo a Roma Metropolitane la progettazione del prolungamento fino a Monte Mario, le project review del prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero e della linea D”.

Le strade

L’obiettivo, dice il sindaco della Capitale, è “trasformare il 70 per cento delle strade di Roma entro la fine della consiliatura”. “Se la parola dell’anno scorso era ‘ripartire’, la parola di quest’anno è ‘trasformare’, siamo entrati ‘’nel vivo della fase realizzativa e penso sia sotto gli occhi di tutti”. “In questa consiliatura rifaremo completamente il 100% della viabilità principale e una prima tranche importante di quella secondaria. L’obiettivo nell’arco di dieci anni è il rifacimento completo di tutte le strade e i marciapiedi di Roma e quello di porre fine alla vergogna di interi quartieri o isolati che di marciapiedi sono completamente privi’’. Si sta procedendo, spiega, alla ‘’riqualificazione profonda di tutti gli 800 chilometri della grande viabilità, scavando fino a 50 cm di profondità per fare un nuovo manto stradale che duri almeno 15-20 anni. Abbiamo già superato il 30% del piano. A fine ottobre sono partiti i lavori su Lungotevere Testaccio, e lunedì su viale Trastevere, e intanto abbiamo chiuso cantieri attesi da decenni, come quello della via Tiburtina, e riqualificato circa 20 km tra gallerie e ponti e tantissimi importanti marciapiedi’’. ‘’Siamo sicuri che trasformandosi e rimanendo se stessa Roma ce la farà’’ dice il primo cittadino.

Cantieri

‘’Roma è un grande cantiere a cielo aperto” dice il sindaco Gualtieri. “A ottobre sono 1322 cantieri pubblici aperti e nei mesi prossimi ce ne saranno molti di più. Una scelta che rivendico, senza cantieri non ci sono disagi, ma non c’è futuro’’. “La trasformazione di Roma è entrata nel vivo. L’attuazione della maggior parte degli interventi del Pnrr, del Giubileo e dei principali programmi di Roma Capitale procede sulla base della tabella di marcia’’.