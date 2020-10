Misurare la temperatura con un termoscanner, o termometro a infrarossi, potrebbe danneggiare la ghiandola pineale che si trova nel cervello. E’ una delle ultime notizie circolate su Facebook, partita da un post scritto da un’anonima infermiera australiana e condiviso migliaia di volte. “Non c’è nulla di vero”, è un’ennesima fake news, ammoniscono i medici ‘anti-bufale’ di Dottoremaeveroche.it, il sito ‘anti-fake news’ messo in campo dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), che spiegano come sia stato dimostrato da “esperti di neuroscienze che i termometri a infrarossi non emettono radiazioni, ma catturano le lunghezze d’onda dal corpo per misurare la temperatura”.

Fonte