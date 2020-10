Il Tar del Piemonte ha pronunciato, oggi pomeriggio, la sentenza definitiva sul ricorso presentato dal governo contro l’ordinanza della Regione Piemonte per la verifica, da parte delle scuole, dell’effettiva misurazione della temperatura a casa agli studenti. Un tema spinoso che aveva innescato una polemica tra la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il presidente del Piemonte, primo sostenitore della necessità di misurare la temperatura degli studenti all’ingresso a scuola.

Il Tar, accogliendo le motivazioni del Piemonte, ha anche dichiarato il ricorso formalmente “improcedibile”, dal momento che l’ordinanza impugnata è scaduta lo scorso 7 ottobre. Il provvedimento continua comunque a essere in vigore, essendo stato confermato con due nuove e successive ordinanze, l’ultima firmata ieri dal presidente Cirio.

“Il Tar aveva già manifestato di aver compreso le nostre motivazioni non accogliendo a settembre la richiesta del governo di una sospensiva d’urgenza dell’ordinanza – afferma il presidente Cirio -. Questa sentenza conferma le nostre ragioni. Il Piemonte ha scelto di introdurre un livello di controllo in più per garantire maggiore sicurezza ai suoi cittadini, alle scuole e alle famiglie, con il pensiero rivolto ai nostri figli ma anche ai nonni che sono tra i soggetti più vulnerabili di fronte alla pandemia”.

La Regione Piemonte ricorda che “la verifica delle scuole integra e dà più efficacia all’obbligo di ogni famiglia di misurare la temperatura al mattino ai figli prima, così come previsto dalla legge dello Stato, introducendo per gli istituti un controllo in più prima che inizi l’attività didattica, cioè che la misurazione sia veramente stata fatta dalla famiglia”. La verifica da parte della scuola può avvenire attraverso una semplice certificazione o nel modo ritenuto più idoneo. Nel caso in cui l’alunno non abbia la certificazione della famiglia, allora l’istituto ha l’obbligo di misurargli la temperatura.