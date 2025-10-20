14.4 C
Termoli Pallavolo lotta ma cede al tie-break contro Terzigno

Seconda giornata della Serie B Interregionale di volley maschile per la neo-promossa Occhionero Termoli Pallavolo, che ha affrontato al PalaSabetta l’Autoambrosio Volley San Giuseppe Vesuviano Terzigno. La squadra di coach Del Fra ha dato il massimo, cedendo solo al tie-break, lasciando un senso di amarezza.

Il primo set è stato molto equilibrato, con le due squadre che si sono alternate punto dopo punto fino al 21-25 finale. Nel secondo parziale, la squadra termolese ha mostrato grande grinta, portando a casa il set ai vantaggi con un punteggio di 29-27, frutto di determinazione e compattezza.

Tuttavia, nel terzo set, gli ospiti hanno approfittato di un momento di difficoltà e si sono imposti 18-25. La reazione dei ragazzi giallorossi nel quarto set è stata notevole: sotto pressione, Palli e i suoi compagni hanno trovato le energie per ribaltare la situazione, chiudendo il set 25-20 e portando la sfida al tie-break.

Anche il quinto set è stato combattuto fino all’ultimo, ma a vincere sono stati i campani con un minimo scarto: 13-15.

Nonostante la sconfitta, l’Occhionero Termoli Pallavolo ha conquistato il primo punto della stagione, dimostrando di poter tenere testa a tutte le avversarie. Il team ha mostrato carattere e una crescita evidente rispetto alla gara precedente, facendo sperare in una vittoria futura.

Risultato finale:
Occhionero Termoli Pallavolo 2 – Autoambrosio Volley S.G. Terzigno 3 (Parziali: 21-25, 29-27, 18-25, 25-20, 13-15)

