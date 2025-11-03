18.9 C
Termoli Pallavolo affronta un weekend difficile in casa

Termoli Pallavolo affronta un weekend difficile in casa

Fine settimana difficile per la Termoli Pallavolo, che ha subito due sconfitte nei campionati maschile e femminile.

Al Palasabetta, la Yo-Go Termoli Pallavolo ha perso 3-0 contro lo Spoltore Volley. Le ragazze allenate da coach Palli hanno faticato a mostrare continuità e ordine in campo, commettendo errori decisivi nei momenti cruciali. Dopo un inizio complicato nel primo set, nel secondo parziale le termolesi hanno reagito bene, riuscendo a restare in vantaggio per un lungo tratto, ma alla fine le abruzzesi hanno avuto la meglio. Il terzo set è stato più netto, chiudendo così la partita a favore dello Spoltore. Questa sconfitta richiede una riflessione, ma potrebbe anche servire per ritrovare la compattezza e la fiducia necessarie.

Domenica, al Palazzetto dello Sport di Termoli, l’Occhionero Termoli Pallavolo ha affrontato la Telmes Uni Bari, squadra molto competitiva nel girone di Serie B. I termolesi non sono riusciti a trovare ritmo, commettendo troppi errori e lasciando l’iniziativa agli avversari, che hanno mantenuto il controllo del match.

Nonostante i risultati negativi, il pubblico termolese ha sostenuto con entusiasmo entrambe le formazioni. Si prepara così per il prossimo weekend, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia e tornare in campo con lo spirito combattivo che caratterizza i colori giallorossi.

