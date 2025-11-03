Termoli Pallavolo affronta un weekend difficile in casa

Fine settimana difficile per la Termoli Pallavolo, che ha subito due sconfitte nei campionati maschile e femminile.

Al Palasabetta, la Yo-Go Termoli Pallavolo ha perso 3-0 contro lo Spoltore Volley. Le ragazze allenate da coach Palli hanno faticato a mostrare continuità e ordine in campo, commettendo errori decisivi nei momenti cruciali. Dopo un inizio complicato nel primo set, nel secondo parziale le termolesi hanno reagito bene, riuscendo a restare in vantaggio per un lungo tratto, ma alla fine le abruzzesi hanno avuto la meglio. Il terzo set è stato più netto, chiudendo così la partita a favore dello Spoltore. Questa sconfitta richiede una riflessione, ma potrebbe anche servire per ritrovare la compattezza e la fiducia necessarie.

Domenica, al Palazzetto dello Sport di Termoli, l’Occhionero Termoli Pallavolo ha affrontato la Telmes Uni Bari, squadra molto competitiva nel girone di Serie B. I termolesi non sono riusciti a trovare ritmo, commettendo troppi errori e lasciando l’iniziativa agli avversari, che hanno mantenuto il controllo del match.

Nonostante i risultati negativi, il pubblico termolese ha sostenuto con entusiasmo entrambe le formazioni. Si prepara così per il prossimo weekend, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia e tornare in campo con lo spirito combattivo che caratterizza i colori giallorossi.