Termini e Condizioni di Vendita: Guida Completa a Prealpina

Condizioni Generali di Vendita

1. Identificazione del Venditore

Le condizioni di vendita sono stabilite da Società Editoriale Varesina S.p.a. (SEV), con sede a Varese. Il sito www.prealpina.it è di proprietà di SEV e offre prodotti attraverso un contratto a distanza, regolato dal Codice del Consumo e dal Decreto sul commercio elettronico.

2. Registro e Tipologia di Utenti

La registrazione al sito è gratuita e consente l’acquisto sia a consumatori che a professionisti, ma solo se maggiorenni. SEV si riserva il diritto di rifiutare ordini da utenti con cui sono in corso contenziosi legali o che hanno violato le condizioni.

3. Procedura di Acquisto

L’utente deve completare un ordine elettronico sul sito. Il contratto si conclude quando l’ordine arriva al server di SEV. È possibile modificare l’ordine fino alla fase di preparazione alla spedizione.

4. Prezzi e Pagamenti

I prezzi sono espressi in Euro e includono l’IVA. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito e bonifico bancario. SEV non è responsabile per errori di pagamento né per ritardi dovuti a cause esterne.

5. Diritto di Recesso

L’utente ha 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, comunicandolo a SEV, eccetto in casi specifici (prodotti personalizzati, beni non restituiti integri, ecc.). La restituzione deve avvenire in condizioni originali.

6. Consegna

La consegna avviene all’indirizzo indicato dall’utente, con possibilità di scelta tra consegna a domicilio o in punto di ritiro. Costi e modalità sono specificati nel sito.

7. Responsabilità e Privacy

SEV non è responsabile per danni da continuazione indisponibilità di prodotti. I dati personali sono trattati secondo le normative vigenti sulla privacy.

8. Controversie

Le controversie sono soggette al diritto italiano, con foro competente a Varese, salvo i diritti dei consumatori. Per assistenza si può contattare il servizio clienti via email.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.prealpina.it