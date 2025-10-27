Terminal Concierge Malpensa: Unisciti a noi per offrire un’accoglienza d’eccellenza!

Titolo lavoro: TERMINAL CONCIERGE – ADDETTO/A ALL’ACCOGLIENZA – MALPENSA



Azienda: Adecco



Descrizione lavoro:

L’offerta di lavoro prevede l’assunzione di un concierge per il terminal riservato ai voli privati presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Le principali responsabilità includono la gestione delle richieste dei passeggeri, il coordinamento dei servizi a terra e l’assistenza personalizzata durante tutto il soggiorno. Si richiede un’ottima conoscenza dell’inglese e preferibilmente di un’altra lingua, nonché esperienza nel settore dell’ospitalità. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico e internazionale.



Località: Malpensa Aeroporto, Varese



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:48:02 GMT

