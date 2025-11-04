Terminal Concierge: Accoglienza di Eccellenza a Malpensa

Titolo lavoro: TERMINAL CONCIERGE – ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA – MALPENSA



Adecco



Descrizione lavoro:

Il candidato sarà responsabile della gestione delle richieste dei clienti presso il terminal per i voli privati, garantendo un servizio di alta qualità e un’accoglienza impeccabile. È richiesta un’ottima padronanza delle lingue straniere e abilità comunicativa, insieme a un’esperienza pregressa nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti. Tra i vantaggi offerti, si segnala la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e prestigioso, con opportunità di crescita professionale.



Malpensa Aeroporto, Varese – Ferno, Varese



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:04:39 GMT

