Terminal Concierge: Accoglienza di Eccellenza a Malpensa

Titolo lavoro: TERMINAL CONCIERGE – ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA – MALPENSA

Azienda: Adecco

Descrizione lavoro:
Il candidato sarà responsabile della gestione delle richieste dei clienti presso il terminal per i voli privati, garantendo un servizio di alta qualità e un’accoglienza impeccabile. È richiesta un’ottima padronanza delle lingue straniere e abilità comunicativa, insieme a un’esperienza pregressa nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti. Tra i vantaggi offerti, si segnala la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e prestigioso, con opportunità di crescita professionale.

Località: Malpensa Aeroporto, Varese – Ferno, Varese

Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:04:39 GMT

