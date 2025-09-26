Terme di Saturnia: Esperienza di benessere in Toscana

Terme di Saturnia sarà partner del World Travel & Tourism Council (WTTC) – Global Summit 2025, che si svolgerà a Roma. Questa collaborazione rappresenta un’importante occasione per sottolineare il ruolo del turismo del benessere a livello mondiale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza per i visitatori.

Il WTTC Global Summit è uno degli eventi più significativi nel settore turistico, dove si incontrano leader dell’hospitality, della mobilità e del turismo sanitario per discutere tendenze emergenti e strategie future. La scelta di Roma come sede del summit evidenzia l’importanza dell’Italia nel panorama turistico globale. La partecipazione di Terme di Saturnia valorizza l’eccellenza del termalismo italiano, unendo salute, relax e bellezza naturale.

Le acque termali di Saturnia, apprezzate sin dall’epoca etrusca, offrono numerosi benefici per la pelle e il corpo. Il Resort di Terme di Saturnia è un modello nel turismo del benessere, che propone un’esperienza termale personalizzata, combinando competenza medica e ospitalità di alto livello. Questa partecipazione rappresenta l’opportunità di mostrare come la tradizione termale possa essere modernizzata, integrando salute e benessere nel viaggio.

In un’epoca dove si cerca sempre più la sostenibilità, Terme di Saturnia si distingue per la gestione responsabile delle risorse naturali e per la promozione di pratiche etiche. Ogni decisione riflette un impegno verso il turismo sostenibile. Al summit, saranno presentati esempi di come le esperienze offerte possano attrarre visitatori internazionali.

Essere parte del WTTC Global Summit conferma il ruolo dell’Italia come destinazione di eccellenza nel turismo termale e del benessere, puntando su innovazione e sostenibilità per attrarre un pubblico globale sempre più attento alla qualità e all’autenticità.