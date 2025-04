Terme di Caramanico, terme ancora non aperte

Il nome Caramanico deriva da “hariman” in longobardo, significando “insediamento di soldati”. Nel corso della Seconda guerra mondiale, la cittadina dell’Abruzzo è diventata parte della linea Gustav, vivendo momenti drammatici. Nel 1960, per differenziarsi, il paese ha aggiunto “Terme” al suo nome, avviando uno sviluppo economico e turistico. Il suo stemma rappresenta un castello d’argento su sfondo rosso, con ruscelli d’azzurro e d’argento. La storia delle acque termali risale al XII secolo, con attestazioni sul loro uso a partire dal ‘500, tra cui la sorgente della Zolfanina, considerata miracolosa. Tuttavia, le terme moderne iniziarono a essere costruite solo nel 1836 e furono ampliate in stile Liberty nel 1901. Caramanico Terme è riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia per il suo centro benessere naturale e le sorgenti di acqua potabile e termale.

Fino al 2021, le terme offrivano numerosi servizi terapeutici, mentre il borgo medievale si erge austero, circondato dalle montagne della Maiella. Alessando al patrimonio rurale, l’abbazia di Santa Maria Maggiore fungeva sia da luogo di culto che da fortezza. Le terme sono chiuse dalla fine del 2021 a causa del fallimento della società di gestione, creando un significativo impatto sul turismo e portando a uno spopolamento della zona. Con un debito di 5 milioni di euro, sono stati indetti bandi per la gestione delle terme, ma nessuno è andato a buon fine, rendendo la situazione ancora più grave e testimoniando un disinteresse generale per un luogo che ha rappresentato nel tempo un’importante attrazione turistica.