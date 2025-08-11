Teresanna Pugliese svela il futuro dopo L’Isola dei Famosi

Teresanna Pugliese, ex concorrente di L’Isola dei Famosi, torna a far parlare di sé. Intervistata dal settimanale Mio, l’ex tronista ha rievocato l’intensa esperienza vissuta in Honduras e ha espresso il desiderio di tornare in televisione.

Nella recente edizione de L’Isola, condotta da Veronica Gentili, Teresanna, pur non arrivando in finale, ha conquistato il cuore del pubblico. In merito alla sua partecipazione al reality, ha rivelato che, sebbene fosse un’opportunità unica, avrebbe preferito rimandare la scelta per dedicarsi maggiormente ai suoi figli. Tuttavia, ha sentito che era un’opportunità irrinunciabile. Ha descritto i momenti di solitudine e la difficoltà di essere lontana dai suoi affetti, ma ha anche sottolineato come il programma le abbia permesso di riflettere su se stessa.

Teresanna ha discusso anche delle dinamiche all’interno del gruppo, rivelando di non aver mai seguito strategie predeterminate nel gioco, ma di aver agito sempre d’istinto. In particolare, ha fatto riferimento agli scontri avuti con altri naufraghi come espressione della sopravvivenza emotiva in un contesto così estremo.

Parlando di relazioni, ha condiviso un momento toccante con Mario Adinolfi, contattandolo dopo il suo ricovero per sincerarsi delle sue condizioni. Ha inoltre espresso grande affetto per la sua amica Chiara Balistreri e per la vincitrice Cristina Plevani, augurando a quest’ultima il successo che ha meritato.

Infine, sulla possibilità di tornare sul piccolo schermo, Teresanna ha dichiarato di essere aperta a nuove avventure lavorative e di accogliere con entusiasmo ciò che il futuro ha in serbo per lei.