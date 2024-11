Teresanna Pugliese: L’infanzia segnata dal padre

Teresanna Pugliese è stata ospite nel talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso la sua esperienza di vita, parlando della popolarità acquisita grazie al programma Uomini e Donne, della sua difficile infanzia e dell’amore per la sua famiglia. Durante l’intervista, ha toccato vari argomenti, rivelando dettagli personali che l’hanno segnata nel profondo.

In particolare, Teresanna ha descritto la sua infanzia complicata, segnata dalla fuga di sua madre, che, quando Teresanna aveva solo quattro anni, ha deciso di lasciare suo padre, un uomo che non la amava. Ha raccontato come, per proteggere se stessa e i suoi figli, sua madre sia riuscita a scappare e a trovare rifugio con le suore di Calcutta, dove hanno vissuto per un certo periodo. Teresanna ha espresso grande rispetto per il coraggio di sua madre, che ha affrontato questa difficile situazione da sola.

Riguardo al suo rapporto con il padre, Pugliese ha rivelato di averlo visto solo in adolescenza e di non aver mai cercato di ricucire i rapporti. Ha affermato: “Mio padre l’ho incontrato un paio di volte, ma non l’ho più cercato, è una storia chiusa.” Questo ha permesso a Teresanna di trovare la forza di andare avanti e costruire una famiglia propria.

Parlando dei suoi attuali legami familiari, Teresanna ha mostrato un grande amore per il marito Giovanni e per i suoi figli, che erano presenti in studio. Ha descritto Giovanni come un padre straordinario e una persona che è riuscita a farla innamorare, nonostante le sue difficoltà a fidarsi degli uomini. La sua famiglia è per lei una vera rivincita rispetto al passato difficile che ha attraversato. Dopo aver mostrato un videomessaggio del marito, ha raccontato quanto significhi per lei l’amore che prova per i suoi cari, sottolineando che questo legame rappresenta il suo riscatto personale.

L’intervista di Teresanna è stata caratterizzata da emozioni forti, tra lacrime e momenti di riflessione sulla sua vita e sulle scelte che l’hanno portata a essere la persona che è oggi.