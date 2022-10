Teresa Langella litiga con un hater e spoilera il suo ingresso al Grande Fratello Vip

Helena Prestes, Dayane Mello e Teresa Langella: sono loro tre le vip che nei giorni scorsi sono andate a Roma senza specificare ai propri follower il perché. Una permanenza romana che combacerebbe con il periodo di quarantena imposto dalla produzione del Grande Fratello Vip prima dell’ingresso in Casa. Una casualità?

Helena, come sappiamo, è amica di Nikita ha avuto un flirt con Daniele Dal Moro ed una relazione estiva (finita male) con Antonino Spinalbese; Dayane Mello è stata una delle protagoniste di punta della quinta edizione e vive a pane e reality; mentre Teresa Langella ha sostenuto il provino questa estate. Proprio quest’ultima – tra l’altro – litigando con un follower ha in qualche modo spoilerato il suo ingresso.

Oggi una hater le ha scritto quanto:

“Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza. Mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata. Non so come Andrea sia contento. Comunque penso che tu sarai la prima influencer che invece d’incrementare, i followers li perderà.”