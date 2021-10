L’abbiamo vista a Temptation Island e a Uomini e Donne, poi Teresa Langella si è presa una pausa dalla tv per vivere la sua relazione con Andrea Dal Corso. In questi anni l’ex tronista ha rilasciato diversi singoli con relativi video musicali (alcuni anche un po’ trash), ma oggi sui suoi profili social ha pubblicato un post che ha spiazzato tutti. Nessun nuovo singolo, nemmeno una pubblicità, ma una confessione molto forte. La bella napoletana ha rivelato di essere stata m0lestata da un medico chirurgo. Dopo anni Teresa Langella ha deciso di dire basta ed ha denunciato l’uomo. Stamani la ragazza è anche stata in tribunale ed ha raccontato quello che ha subito al giudice.

“Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore. Per fare questo ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le donne che si trovano a non avere la forza di reagire. Per quelle ragazze che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata. Non devono sentirsi colpevoli di nulla. Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Ma purtroppo non funziona così.

Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha m0lestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”.