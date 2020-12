I fan di Teresa Langella e Andrea Dal Corso da settimane parlano di una presunta crisi perché i due non hanno interagito molto sui social. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Deianira Marzano: “In merito alla situazione Andrea Dal Corso e Teresa Langella fonti attendibili mi hanno fatto sapere che lui si intratteneva in chat con una persona abbastanza conosciuta, sempre nel mondo dello spettacolo. Tra di loro non c’è stato nulla però ovviamente essendo Teresa una ragazza seria, e come tutte noi non può accettare una cosa del genere, per adesso non c’è stato un chiarimento e quindi tra la coppia c’è freddezza”.

Andrea ieri ha smentito le voci di una presunta rottura, ma ha lasciato intendere che questo non è un bel periodo per lui e Teresa Langella.

“Io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati ma non l’uno dell’altra, ma di queste dinamiche… perché le coppie litigano. Alzi la mano chi in coppia non litiga mai. Anche noi abbiamo le nostre dinamiche. Non aiuta il fatto che siamo distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente. Ma non è questo il punto. Possono nascere dei gossip ma se voi ci seguite è perché volete bene ad Andrea e volete bene a Terry. Potete voler bene anche alla coppia, ma questo viene dopo perché altrimenti si creano delle dinamiche macabre a volte, dove se uno non mette il commento all’altro se non fanno storie insieme…se volete una storia della Disney, guardatevi un film della Disney, siamo sotto Natale. Fate altro, però questa non è più una relazione in tv è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi. Non dovete crocifiggerci perché uno non mette un commento e dire: ‘Lui è uno str***o, predica bene e razzola male, l’ha tradita”. Keep it calm, relax, it’s Christmas time””.

Andrè, ma quindi nemmeno mezzo messaggino di troppo ad altre donne? Sicuro?



