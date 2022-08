Senza alcuna ombra di dubbio Teresa Cilia e Salvatore sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’ex tronista e suo marito si sono lasciati. Alla luce di questo, la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Teresa Cilia e Salvatore sono tornati ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono state alcune dicharazioni rilasciate dalla stessa ex tronista. Quest’ultima si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social a causa della separazione con suo marito.

Dopo aver vissuto una profonda crisi matrimoniale, Teresa Cilia e Salvatore hanno deciso di dirsi addio. La notizia è giunta dalla stessa ex tronista la quale ha cancellato tutte le loro foto nel suo profilo Instagram. Oltre a togliere ogni traccia del marito dal suo account social, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End.

Malgrado Teresa non abbia fatto il nome di Salvatore Di Carlo, le parole sembrano essere pronunciate appositamente per lui:

Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena.

Mentre l’ex tronista ha sentito il bisogno di condivedere questo momento delicato con tutti i suoi fan, Salvatore Di Carlo ha preferito rimanere in silenzio. Infatti, ancora non è giunta nessuna replica dall’ex corteggiatore. La Cilia per concludere il suo discorso, ha scritto: