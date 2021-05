Terence Hill è pronto a dire addio a Don Matteo nella nuova stagione che sarà registrata nelle prossime settimane: a darne l’annuncio è stato il portale televisivo TvBlog, che ha svelato che il celebre attore abbandonerà la serie nel corso della quarta puntata, quando arriverà Raoul Bova che ne prenderà di fatto il posto. Al di là di questo cambio di casacca, la fiction continuerà a chiamarsi Don Matteo.

“Secondo quanto apprendiamo” – ha scritto TvBlog – “Quella in arrivo, la tredicesima, sarà una stagione davvero storica per questa serie, infatti assisteremo all’uscita di Terence Hill e all’ingresso di un nuovo attore che sarà Raoul Bova. Siamo in grado anche di dirvi che il tutto avverrà nella quarta puntata della tredicesima serie di Don Matteo e che la fiction dovrebbe mantenere il medesimo titolo“.

“Don Matteo”: Perché secondo quanto riportato da @tvblogit nei prossimi episodi della fiction non sarà più interpretato da Terence Hill ma da Raoul Bova pic.twitter.com/Sc25hqfZBL — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 27, 2021

Il nuovo sacerdote Raoul Bova arriverà quindi nel corso della quarta puntata, per poi restare fisso fino alla fine. L’attore è reduce dalla fiction Buongiorno Mamma trasmessa da Canale 5 in cui interpretava il ruolo di Guido Borghi. La serie è stata prodotta da Lux Vide, la stessa società di produzione che produce Don Matteo.

Ma per un Terence Hill che va via, un ritorno storico sta per fare il suo ingresso: quello di Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. L’attore era stato per lungo tempo il personaggio chiave della fiction ed ora rientrerà in scena insieme alla new entry Raoul Bova.

Ad 82 anni suonati, Terence Hill a quanto pare ha voglia di godersi la sua (meritata) pensione.