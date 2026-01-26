Terceira, Azzorre

La visita a Terceira è un’esperienza imprescindibile, soprattutto esplorando il suo capoluogo, Angra do Heroísmo. Questa città è stata il primo sito portoghese nominato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per il suo impianto urbano e il ruolo strategico nelle rotte atlantiche. Anche se un violento terremoto aveva distrutto gran parte della città, oggi non rimane traccia di quella tragedia: Angra è stata ricostruita con cura e camminare per le sue strette vie acciottolate è un piacere che non si dimentica.

Una storia che si sente ripetere spesso ad Angra e in tutta l’isola è quella che riguarda i tori. La tradizione vuole che, durante l’occupazione spagnola, gli abitanti dell’isola respinsero un attacco liberando alcuni tori sulla spiaggia e creando un tale caos da mettere in fuga le truppe. Oggi la tourada à corda è ancora una tradizione molto sentita: un toro viene liberato nelle vie del paese, tenuto da una lunga corda manovrata dai pastores, mentre gli abitanti si divertono a schivare le sue cariche.

Ad Angra, il Boutique Hotel Teatro è un punto d’appoggio ideale, nel pieno centro della città, con camere spaziose e uno stile giustamente “teatrale”. La piscina interna nel patio, circondata da palme, è perfetta per rinfrescarsi dopo una giornata di esplorazioni. Il personale del hotel è gentile e dispensa consigli con la naturalezza di chi accoglie un amico in visita.