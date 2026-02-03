Terapie Long Acting anti Hiv in Italia

Le terapie antiretrovirali long acting sono uno strumento cruciale nella lotta contro l’Hiv. Questi trattamenti innovativi migliorano l’aderenza alla cura, semplificano il carico terapeutico e contribuiscono in modo decisivo al controllo del virus.

L’aderenza alla terapia antiretrovirale è il fattore chiave per ottenere la soppressione virale. Significa prevenire la replicazione dell’Hiv, evitare resistenze ai farmaci, migliorare la salute a lungo termine, gestire le comorbilità e interrompere la trasmissione. La terapia deve essere seguita per tutta la vita, poiché non esistono al momento alternative per sospenderla in sicurezza. In questo contesto, i farmaci long acting, somministrati a intervalli prolungati invece che quotidianamente, offrono un vantaggio rilevante rispetto ai regimi orali tradizionali.

Assumere farmaci ogni giorno può portare a stanchezza psicologica, ridurre la qualità di vita e imporre un costante ricordo della malattia. Le terapie a lunga azione, invece, semplificano la gestione e favoriscono una migliore aderenza, specialmente in categorie più vulnerabili come persone senza dimora, tossicodipendenti e giovani. Per questi pazienti, ridurre la frequenza delle somministrazioni fa una grande differenza. Un ulteriore aspetto riguarda la tutela della privacy, soprattutto per chi viaggia o non vuole rendere evidente l’assunzione quotidiana di farmaci.

Secondo l’OMS, migliorare l’aderenza terapeutica rafforza la salute individuale e rappresenta una strategia essenziale di sanità pubblica per impedire nuove infezioni e avvicinarsi al controllo dell’epidemia.