Gli anestesisti lanciano l’allarme sul rischio di un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva entro 15 giorni se i dati nazionali continueranno a salire. “Se guardiamo i report ufficiali e costruiamo una proiezione, visto che quello che vediamo oggi come ricoveri è il frutto di un contagio di 15-20 giorni fa, possiamo aspettarci tra 15 giorni un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva. Siamo alla spia arancione che va verso il rosso”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente di Aaroi-Emac, il sindacato degli anestesisti e rianimatori. “Oggi il tempo di raddoppio dei ricoveri in rianimazione è 9-10, infatti siamo passati in breve da 200 pazienti a circa 1000 (ma forse saranno superati a breve perché ieri erano 992 quelli occupati) – prosegue Vergallo – tra due settimane saremo a 2mila se la progressione non si ferma”.

Fonte