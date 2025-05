Durante la 17esima edizione di Icar – Italian Conference on Aids and Antiviral Research a Padova, sono stati confermati l’efficacia, la persistenza e la tollerabilità della terapia antiretrovirale. I recenti studi italiani presentano nuove prospettive che consentono di esplorare strategie diverse, personalizzate in base alle specificità cliniche delle persone con Hiv.

