Terapia Ovina per la Salute Mentale

Una terapeuta e autrice ha trovato degli insoliti alleati lanosi per aiutare i pazienti a trovare la pace interiore: il suo gregge di pecore da compagnia. Originariamente formata nella terapia assistita con i cavalli, Grace Olson ha scoperto il potenziale curativo delle sue pecore durante una seduta con una vedova in lutto.

La sua pecora Merlin si avvicinò inserendosi contro il suo ginocchio. Mentre la donna si chinava per coccolarlo, rise per la prima volta dopo un anno intero senza nemmeno sorridere. Olson notò che Merlin, descritto come una persona in un corpo di pecora, sembrava percepire il disagio e prendeva sempre l’iniziativa.

Da allora, Olson ha ampliato il suo gruppo di assistenti ovini a cinque elementi. La loro natura calma incoraggia i clienti a rilassarsi e ad aprirsi. Lavora principalmente con pazienti terminali affetti da cancro e mira a utilizzare i proventi del libro che sta scrivendo per offrire cure gratuite.