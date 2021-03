La definizione comunemente accettata di dipendenza è l’essere un disturbo complesso, multifattoriale, caratterizzo dalla perdita del controllo volontario del comportamento e dalla reiterazione del comportamento di ricerca e consumo nonostante le conseguenze negative. Ribadendo questi concetti si cercano sempre nuovi approcci ad una sfida davvero difficile per la cura e la prevenzione.

Recentemente un affollato webinar organizzato da Medicina delle Dipendenze (MdD) dell’Aoui di Verona (direttore Fabio Lugoboni) e da CLad, centro lotta alle dipendenze (che ha compiuto 10 anni di attività) ha segnalato ricerche e nuovi approcci su questo fronte. Se l’esperto Gilberto Gerra (direttore Salute mentale e Dipendenze Ausl Parma) ha tracciato i fondamentali aspetti genetici e soprattutto epigenetici-ambientali, con riferimento a quelli relazionali, a cominciare dal rapporto madre-bambino e agli effetti della depressione post-partum, che conducono alle dipendenze, è stato Stefano Canali della Sissa di Trieste (area neuroscienze) a condurci, sulla base di ricerche, verso nuove avanzate prospettive.

Terapia narrativa – La ricerca condotta dal laboratorio della Sissa insieme ai linguisti computazionali dell’Università di Roma 3 ha riguardato l’analisi di tipo quantitativo e qualitativo di testi, materiale e interviste, legate a varie dipendenze, dall’abuso di sostanze al gioco d’azzardo. Interviste e racconti di 80 pazienti di centri di cura pubblici sono stati valutati linguisticamente attraverso software e analizzando le variabili narrative per giungere a veri e propri marcatori delle dipendenze e delle varie fasi di esse e anche del recupero.

“Le evidenze sperimentali verso una terapia narrativa del disturbo da uso di sostanze e del disturbo da gioco d’azzardo” era il sottotitolo esplicativo delle ricerche esposte. Approccio originale che si rifà alle teorie narrative dell’Io e alle più recenti scoperte delle neuroscienze. Secondo tale impostazione l’Io (come afferma Daniel Dennet) ha un centro di gravità di tipo narrativo: è questo a tenere insieme il tutto. Il sapersi narrare ha molto a che vedere con la nostra integrazione e con le diverse e opposte spinte interne. La lingua, quindi, assume una importanza determinante e diventa quasi una cartina di tornasole del nostro (o meglio dei molteplici) Sé. Non solo: saper narrare emozioni è importante; dare parole alle emozioni favorisce il controllo emotivo.

La ricerca – Questo filone di ricerca sulle dipendenze – ha sottolineato Canali – “ha visto già due pubblicazioni importanti e noi stiamo elaborando dati per altre”. Sugli 80 pazienti (di duecento) su cui si è finora lavorato si sono analizzate le risposte ad un questionario semi-strutturato su sette argomenti per cui si è chiesto di narrare e dare risposte: definizione di dipendenza, fasi della dipendenza – esordio, cronicità, ricaduta-, desiderio, perdita di controllo, strategie di controllo, trattamento-recupero, eventuale rapporto futuro con l’oggetto della dipendenza.

Risultati emersi: inafferrabilità della “condizione di dipendenza”, i soggetti non riescono a darne una visione coerente, a “narratizzare”; importanza degli automatismi e contemporaneamente credere di essere responsabili, di fare scelte (ritenute giuste) e quindi di non essere “agiti”, contraddicendo quindi l’idea stessa degli automatismi. Nel caso dei giocatori una netta prevalenza dei rinforzi negativi: urgenza, frenesia, tensione, ansia. C’è poi consapevolezza tardiva del problema; carattere sfuggente e confuso del desiderio, non riescono ad articolare l’esperienza del desiderio; incerto e debole riferimento al ruolo dell’ambiente e degli altri, totale assenza di proiezione nel futuro. “Proiettarsi nel futuro è uno di quegli elementi “saggi” – dice Canali – cioè non cedere alla ricompensa immediata (uso di sostanza)”.

Un’analisi linguistica – L’altra analisi effettuata, quella quantitativa attraverso il linguaggio, è assai significativa. Si basa su una metodologia (LIWC) creata in 20 anni di ricerca che ha dimostrato quanto la scelta di parole, le costruzioni sintattiche, la coniugazione dei verbi, gli aggettivi usati, siano uno specchio preciso delle dinamiche interne, uno spaccato delle problematiche emotive e dei tratti di personalità. Così si è potuto vedere nelle 7 aree tematiche rispetto a precisi categorie psicologiche e stati emotivi (Io, Sé, Tu, Noi, Emozioni positive-negative, Ansia, Tristezza, Rabbia, Socialità, Sensazioni positive-negative, Sentimenti, Inibizioni, Tempo -passato, presente e futuro- Introspezione, Causalità, Ottimismo) le diversità e differenze tra tipi di soggetti con dipendenza, tra giocatori d’azzardo e dipendenti da uso di sostanze. I giocatori d’azzardo, per esempio, sono l’emblema delle contraddizioni: hanno maggiori sensazioni positive e più emozioni negative rispetto al disturbo da abuso di sostanza. Hanno maggiori sensazioni positive ma una ricorrenza del termine “tristezza” molto più alto.

Il futuro che manca – “Abbiamo esplorato le categorie del tempo – spiega il ricercatore – osservando ricorrenze frequenti del presente, molto del passato soprattutto per i giocatori, mentre le proiezioni nel futuro sono quasi nulle per entrambi i gruppi”. L’aspetto della narrativa spazio/temporale è assai significativo. “Nei depressi- sottolinea ancora Canali – si è già visto un forte deficit della narrativa nel tempo e nello spazio; non fanno mai riferimenti precisi ai luoghi né sui tempi, confondendoli, quasi una narrativa astratta. Analogamente nelle storie di dipendenza, l’organizzazione cronologica fa balzi nei racconti, prima avanti poi indietro poi di nuovo avanti. Manca di coerenza. Stesso problema nello sviluppo del tema, difficoltà del senso della storia, del significato generale e dei legami causali o anche tra i personaggi della storia”.

Si è ormai visto che maggiore è la coerenza narrativa maggiore è l’autocontrollo, minore l’impulsività. II team della Sissa ha cercato una “matrice” (questo l’aspetto originale) legata alla coerenza della narrativa, generale e parziale. L’intreccio riguarda l’agentività (il fatto di essere attori di scelte, attraverso verbi di azione o indicazioni di scelte), la passività, le cause di azione, le motivazioni, la proiezione di Sé nel tempo. Dopo aver creato questa “matrice” sulla base di categorizzazioni e sistematizzazione di testi di volontari si è passati all’analisi delle storie dei soggetti con dipendenze. Ebbene, nelle storie analizzate, si è visto che la coerenza narrativa è bassissima quando i soggetti cercano di definire o parlare di dipendenza, confermando l’analisi qualitativa prima esposta. Il racconto si fa coerente invece quando si parla della fase di esordio e cronicità, ritorna confuso se si parla di ricadute, desiderio, perdita di controllo, mentre risale affrontando le strategie di controllo.

Strategia di cura – Le conclusioni sono un invito a maggior ricerca e a provare l’approccio narrativo come complementare. “Può essere determinante perché si può così aggirare il nucleo problematico che, di fronte alle terapie e strumenti finora usati, porta ad una ritrazione dei soggetti”, ha sottolineato Canali. Varie ricerche hanno dimostrato che l’utilizzo di strumenti narrativi, leggere e scrivere storie, interviene direttamente sulle credenze e le impalcature che presiedono ai processi del controllo, si può così aumentare o diminuire l’impulsività, per esempio. Dunque migliorare gli strumenti linguistici/narrativi può essere una strada. E il ricercatore detta la possibile ricetta: “Addestrare la capacità di costruire storie coerenti, puntuali, organizzate nel tempo e nello spazio, dove vengono distinti e integrati i ruoli dei diversi attori e fattori coinvolti, centrate sul tema, legate a un esito/soluzione; Addestrare la capacità di immaginare, costruire e raccontare storie e in particolare storie con proiezioni nel futuro (aspetto come si è visto assai carente nelle persone con dipendenza) per aumentare l’autocontrollo; Lavorare sul lessico affettivo, sulla capacità di dar nome e descrivere gli stati emotivi, viscerali, motivazionali”.

Nei servizi, a fini preventivi, occorre – suggerisce la ricerca – lavorare per fornire una narrativa della condizione della dipendenza più coerente e non solo meccanicamente biomedica: solo così i soggetti avranno in testa un nemico assai più preciso e articolato da combattere. Oggi non sanno, come si è visto, neppure descriverlo. Infine i mass media: potenziare la comunicazione scientifica su queste condizioni e trovare tempo, anche tra operatori, per per fare buona comunicazione. Per dirla con Wittgenstein: «I confini della mia lingua sono i confini del mio universo», o con Lacan e le psicoterapie “la parola che cura”. D’altra parte anche Nanni Moretti ci ricorda con ironia che “le parole contano”. E Canali: “Il repertorio dei sintomi e anche le vulnerabilità sono anche dovute al modo in cui si parla della condizione psicopatologica, parlarne meglio aiuta!”