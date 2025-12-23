Terapia genica avanzata per beta-talassemia in Sardegna

La Presidente Alessandra Todde, assessore ad interim della Sanità, ha partecipato alla presentazione ufficiale del percorso per l’applicazione della terapia genica avanzata per la cura della beta-talassemia all’Arnas Brotzu. Questo evento segna l’avvio di una nuova prospettiva in Sardegna per il trattamento delle malattie ereditarie del sangue, con l’ospedale cagliaritano individuato come unico centro accreditato regionale e tra i primi in Italia per l’impiego dell’innovativa procedura.

La talassemia è una malattia molto diffusa in Sardegna, che ha segnato la vita di centinaia di persone e delle loro famiglie, imponendo per decenni trasfusioni continue e sacrifici quotidiani enormi. Tuttavia, con l’avvio della terapia genica avanzata al Brotzu, si apre una svolta per questi pazienti. Questa terapia utilizza le cellule staminali, opportunamente modificate, per permettere all’organismo di produrre un’emoglobina funzionante e ridurre, fino a eliminare, il ricorso alle trasfusioni.

La Presidente Todde ha sottolineato che questa procedura altamente specialistica è possibile solo in centri dotati di competenze multidisciplinari, terapie intensive dedicate, sistemi accreditati per la raccolta e la processazione cellulare e personale formato nel trapianto ematopoietico. Ha inoltre evidenziato che le competenze sulla talassemia non nascono oggi, ma vengono da lontano, grazie al lavoro e alla visione del professor Antonio Cao e di tutti i clinici che hanno costruito nel tempo l’eccellenza del Microcitemico.

La Presidente ha anche sottolineato che il risultato di questo grande lavoro di squadra è il frutto del lavoro multidisciplinare di tante persone che si sono dedicate per raggiungere un obiettivo ambizioso, che può cambiare realmente la vita delle persone. Ha concluso che restituire fiducia ai cittadini significa anche raccontare ciò che funziona, ciò che dimostra che la sanità pubblica, quando è sostenuta da competenze e investimenti, può fare la differenza.