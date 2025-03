Terapia assistita con i cavalli per le vittime del dovere

L’ippoterapia, un approccio terapeutico innovativo, è emersa come soluzione per aiutare le vittime del dovere e coloro che hanno subito gravi lutti a ritrovare la rotta nelle loro vite. Durante il convegno “Sicurezza sul lavoro e benessere psicologico” tenutosi a Roma il 25 febbraio, la criminologa Melissa Trombetta ha sottolineato l’importanza di questa terapia.

Questo metodo combina l’interazione con i cavalli con tecniche di riabilitazione fisica e psicologica, offrendo potenziali benefici a chi ha affrontato malattie gravi o la perdita di una persona cara. L’ippoterapia si rivela particolarmente utile per lavoratori esposti all’amianto, come militari e forze dell’ordine, che affrontano le devastanti conseguenze di tali condizioni.

Sul piano fisico, l’ippoterapia stimola il benessere attraverso il movimento del cavallo, che sollecita delicatamente muscoli e articolazioni, migliorando mobilità e stabilità. Cavalcare aiuta anche a sviluppare equilibrio, postura e coordinazione, particolarmente vantaggioso per chi ha problemi respiratori o muscoloscheletrici.

Da un punto di vista psicologico, l’interazione con i cavalli crea un ambiente terapeutico positivo, riducendo ansia e stress, migliorando l’umore e favorendo il rilassamento. Gli animali, noti per la loro empatia, rispondono ai segnali emotivi umani, contribuendo a rafforzare la fiducia e la consapevolezza dei pazienti. L’ippoterapia può quindi rappresentare una via per affrontare la solitudine, la frustrazione e la perdita di identità, migliorando la qualità della vita di chi soffre a causa di malattia, disabilità o lutto.