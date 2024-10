Terapia assistita con animali: cavalli e cani i più coinvolti negli interventi

Gli animali da compagnia, come cani e cavalli, rappresentano importanti strumenti per il benessere psicofisico delle persone. La loro presenza è conosciuta per ridurre ansia e stress, migliorare la salute cardiovascolare e facilitare le interazioni sociali. Questo supporto è particolarmente significativo per gli anziani, frequentemente presenti nelle case di cura, e per i minori vittime di abuso o bullismo. Inoltre, animali come cani e cavalli possono offrire sostegno a persone con disturbi dello spettro autistico, psicosi o malattie neurodegenerative come il Parkinson. Questi benefici sono spesso incapsulati nel concetto di pet therapy, o Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha contribuito a definire nel 2015 le Linee Guida Nazionali per gli IAA, stabilendo standard formativi e operativi per un’applicazione corretta in tutto il territorio italiano. Il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale, afferente all’ISS, ha anche formulato protocolli per l’uso degli IAA in vari contesti. Recentemente, ha collaborato con lo Stato Maggiore dell’Esercito per il progetto “Veterani in Sella”, focalizzato sulla salute mentale dei veterani, particolarmente rilevante per la gestione dei disturbi da stress post-traumatico.

Lo studio condotto sui veterani ha rivelato che la relazione con i cavalli gioca un ruolo essenziale nella gestione dei disturbi stress-correlati ed aiuta le persone ad adattarsi meglio dopo eventi traumatici. Un gruppo di veterani ha partecipato a un intervento della durata di nove mesi, durante il quale sono stati monitorati il loro benessere psico-fisico e le modifiche nei comportamenti e nelle attitudini. I risultati hanno mostrato miglioramenti significativi in termini di autonomia e fiducia in se stessi, oltre ad una migliore gestione dell’ansia e delle difficoltà interpersonali.

In particolare, la relazione con il cane è risultata efficace nel ridurre sintomi di ansia e depressione. I cavalli, grazie alla loro spinta motoria ritmica, sono stati identificati come particolarmente utili per pazienti con disturbi motori e psichiatrici. Francesca Cirulli, dirigente di ricerca, sottolinea che cani e cavalli condividono con l’uomo una lunga storia di co-evoluzione, permettendo loro di sviluppare un sistema di comunicazione non verbale altamente sofisticato, fondamentale per interagire con le emozioni umane.