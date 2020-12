Una delle storie più drammatiche in questa seconda ondata del Covid in Italia. Un’intera famiglia sterminata dal virus a Campli, in provincia di Teramo. Madre, padre e figlio. La tragedia, raccontata dal quotidiano Il Centro, è avvenuta nel giro di poche settimane.

Marito e moglie si sono ammalati a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo a morire l’8 dicembre è stato Giovanni Malaspina, 82 anni. Era stato direttore dell’ufficio del Registro. Solo cinque giorni dopo, il 13 dicembre, ha perso la vita la moglie: Italia Di Pietro, aveva 79 anni ed era stata per anni impiegata delle Poste. Poi è toccato a uno dei loro due figli, che viveva con i genitori. Tiberio Malaspina aveva 56 anni e lavorava all’Agenzia delle Entrate.