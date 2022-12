Teorie del complotto su Britney, “è morta, quella è una sosia”, Perez Hilton fa un’inquietante rivelazione

Non c’è pace per Britney Spears, perché dopo 13 anni di conservatorship, le accuse dell’ex marito e il rapporto incrinato con i figli, adesso sulla principessa del pop si è abbattuta un’altra tempesta: quella delle teorie del complotto. Sui social (soprattutto TikTok e Twitter) sono migliaia i post e i video in cui si fanno ipotesi su quello che potrebbe essere successo alla Spears negli ultimi mesi.

C’è chi dice che quella che vediamo su Instagram è una sosia, chi sostiene che è una ragazza che è stata sottoposta a svariati interventi di chirurgia estetica per impersonare la popstar e chi si ‘limita’ a dire che quella è la vera Britney, ma che è costretta a registrare delle clip in casa a cui poi in post produzione vengono aggiunti degli sfondi (come quello dell’interno di un aereo) per far credere che sia libera di uscire. Molti sono addirittura convinti che la star sia morta, magari uccisa, altri credono che ‘l’originale’ sia rinchiusa in qualche clinica.

In USA queste teorie non sono rimaste confinate sui social e i media se ne sono occupati, tanto che anche Alyssa Milano ha pubblicato un tweet su Britney.

Someone please go check on Britney Spears. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) December 21, 2022

Perez Hilton sulle teorie del complotto: “La verità è un’altra”.

Se quelle sul clone o sulla morte tenuta nascosta sono ipotesi davvero fantasiose e che non penso vengano prese troppo sul serio dai veri fan, c’è invece una svolta molto più preoccupante su questo caso. Nei giorni scorsi Perez Hilton ha pubblicato almeno 3 video su TikTok in cui ha dichiarato di sapere ‘quello che sta succedendo davvero’ a Britney, che pare non abbia a che fare con sosia e decessi insabbiati.

“Ho parlato con una fonte attendibile che lavora nel settore, una persona di cui mi fido al massimo. Mi ha detto che le cose non si mettono bene. Ho letto le teorie sul clone, sulla sua morte e tutto il resto. Centinaia di video e nessuno ha azzeccato la verità. Adesso parlo ai suoi fan: le vostre preoccupazioni sono fondate, ma quando la verità verrà fuori sarete tutti sorpresi. Molti fan non la prenderebbero bene se io dicessi quello che mi è stato riferito su di lei. Ma soprattutto se io condividessi quello che so, non credo che aiuterei Britney. Se parlassi le farei del male. Mi chiedete se lei sta bene, la risposta è no! Lei non sta bene ragazzi. Lo dico perché è importante che i fan capiscano che 1° lei non è ok, 2° voi non siete pazzi, 3° quasi tutte le teorie del complotto sono pazze. Tutti stanno diffondendo queste teorie del complotto su Britney, ma nessuno sta centrando la verità. Non ho visto nessun video in cui si dice quello che sta succedendo davvero. E adesso pensate: quale informazione che mi è stata rivelata sarebbe dannosa per Britney se io la rivelassi. Pensatela in questo verso e capirete. No io non dirò di cosa si tratta”.

Dopo aver pubblicato due filmati su Britney, Perez Hilton è stato bannato da TikTok.

So recently on TikTok there has been an influx of people creating conspiracy theories on Britney Spears, her wedding, her videos and everything else under the sun since her becoming emancipated from her conservatorship. And I’m just gonna make this clear, at this point in time.. pic.twitter.com/uWwbgEyG2I — Paigey✨ (@PaigeChristieUK) December 19, 2022

Io che leggo le teorie complottistiche su Britney e sono li tipo pic.twitter.com/Y8eJMArJgl — Serce Nie Śpi ♡ (@_ifollowrivers) December 21, 2022