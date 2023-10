Teoria assurda di Varrese sulla lettera di Heidi: “Costretta, scrittura tremolante”

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Alfonso Signorini ha mandato in onda la lettera che Heidi Baci ha scritto dopo il suo improvviso addio alla casa. E proprio in merito alla lettera di Heidi, Massimiliano Varrese ha una strana teoria.

Nella lettera Heidi ha speso delle belle parole per Letizia e Vittorio, ma non ha menzionato Massimiliano. Per questo motivo Signorini ha chiesto a Varrese: “Ma secondo te perché Heidi non ti ha nominato e non ti ha neanche salutato?“.

Massimiliano si è dato una spiegazione: “Credo che in questo momento sia giusto così. Forse sono un argomento ancora un po’ delicato e pesante. Una cosa scomoda. Per il futuro non lo so. Il mio sentimento? C’era e c’è, è forte e non va via in un attimo. Quello che è accaduto l’ha addirittura rafforzato. Io però adesso rispetto le sue decisioni. Se torno a riprendermela? A caldo sono cose che si dicono e poi ho ragionato. Non so cosa farò, ma un confronto sarebbe anche necessario e dovuto. La realtà fuori di qui è molto diversa“.

La lettera di Heidi con le sue motivazioni ed un saluto per i suoi compagni, in particolare Vittorio e Letizia. #GrandeFratello pic.twitter.com/uv63C151aW — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 19, 2023

La strana teoria di Massimiliano sulla lettera di Heidi.

Dopo la puntata Varrese ha palesato la sua assurda teoria a Valentina: “Ragazzi io noto i dettagli e ne ho visti diversi. Era una scrittura… Io ho osservato anche la calligrafia. Da dislessico quale sono noto tutto. Ho notato una grafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra. Andava a sinistra, piuttosto che in avanti. Sintomo di una persona che in quel momento si sta tirando indietro. Secondo me l’ha scritta in un momento abbastanza concitato o magari non ce l’ha fatta a scriverla proprio come avrebbe voluto. Però questa cosa mi lascia con l’amaro in bocca“.

Ok, ha fatto proprio bene il padre di Heidi.