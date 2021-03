Proseguono le indagini sulla morte di Teodosio Losito, il pm Carlo Villani dopo aver sentito Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko pare abbia parlato anche con Massimiliano Morra. L’attore napoletano sembra sia stato chiamato in veste di persona informata dei fatti e che il colloquio sia durato 3 ore e mezza.

Intanto Il Corriere e Il Fatto Quotidiano hanno aggiunto nuovi dettagli a questo giallo. Secondo i due quotidiani il produttore prima di morire avrebbe stipulato una polizza sulla vita del valore di 300.000€.

“Il contenzioso verterebbe su una polizza vita da 300 mila euro della Zurigo Assicurazioni, stipulata in un primo momento da Losito in favore del fratello Giuseppe. Poi però le cose sarebbero cambiate perché, «poco prima di morire, trovandosi a corto di soldi, Teo avrebbe chiesto un prestito ad Alberto Tarallo, produttore e suo compagno di vita per quasi 20 anni, promettendogli di nominarlo nuovo beneficiario». Proprio questo passaggio avrebbe dato il via alla «nuova disfida legale tra Tarallo – che, portando come prova un messaggio di posta elettronica del defunto, si è presentato a riscuotere negli uffici della Zurigo”.